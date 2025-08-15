Japans Wirtschaft wuchs schneller als erwartet

Das Ergebnis entspricht einem vierteljährlichen Anstieg von 0,3 Prozent und liegt damit über der mittleren Schätzung eines Anstiegs von 0,1 Prozent. Der private Verbrauch, auf den mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung entfällt, stieg um 0,2 Prozent, verglichen mit einer Marktschätzung von 0,1 Prozent. Er wuchs mit dem gleichen Tempo wie im Vorquartal.

Die robusten Exporte und die Investitionsausgaben stützten das Wachstum im zweiten Quartal und dürften die Bank of Japan (BOJ) darin bestärken, die Zinssätze wieder zu erhöhen und die Geldpolitik zu normalisieren. Wirtschaftsexperten warnen jedoch davor, dass die durch die US-Zölle ausgelösten globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt in den kommenden Monaten belasten könnten.