Japans Notenbank lässt Leitzins unverändert

Die Notenbank korrigierte ihre Inflationsprognosen deutlich nach oben und signalisierte eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in den kommenden Monaten. Durch den Ölpreisschock infolge des Iran-Krieges steigt tendenziell die Inflationsgefahr in dem rohstoffarmen Fernostland.

Die drei abweichenden Ratsmitglieder forderten eine Anhebung des Leitzinses auf 1,0 Prozent. Dies ist die größte Zahl an abweichenden Stimmen seit Jänner 2016. "Die drei Gegenstimmen unterstreichen die Spannungen, mit denen die Währungshüter konfrontiert sind", sagte Fred Neumann, Chefvolkswirt für Asien bei der Bank HSBC in Hongkong. Angesichts der hohen Inflationserwartungen in Japan werde die BoJ die Zinsen zu gegebener Zeit anheben müssen, um einen weiteren Preisdruck zu verhindern.

"Da sich die zugrunde liegende Inflation der Zwei-Prozent-Marke nähert und die Realzinsen auf einem deutlich niedrigem Niveau liegen, wird die BoJ ihren Leitzins als Reaktion auf die Entwicklungen in der Wirtschaft, bei den Preisen und den Finanzbedingungen weiter anheben", hieß es in einem Quartalsbericht der Notenbank. Das Tempo und der Zeitpunkt der Zinserhöhungen würden unter genauer Beobachtung der Auswirkungen des Konflikts in Nahost festgelegt. Damit rückt die Notenbank von ihrer bisherigen Linie ab, wonach weitere Zinsschritte vor allem von Verbesserungen der Konjunktur abhingen.