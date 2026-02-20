Japans Kerninflation steigt im Jänner um zwei Prozent

Ein separater, von der Bank of Japan (BoJ) genau beobachteter Index, bei dem die Preise für Lebensmittel und Ölprodukte wie Benzin herausgerechnet werden, stieg den Daten zufolge im Jänner um 2,6 Prozent nach 2,9 Prozent im Dezember. Dies war der langsamste Anstieg seit Februar 2025.

Der nachlassende Kostendruck in Japan könnte die Entscheidung der Notenbank über den Zeitpunkt einer weiteren Zinserhöhung erschweren. Die BoJ hatte 2024 ein jahrzehntelanges, massives Konjunkturprogramm beendet und die Zinsen mehrfach angehoben, zuletzt im Dezember.

Sie begründete dies damit, dass Japan stetige Fortschritte bei der dauerhaften Erreichung ihres Inflationsziels von zwei Prozent mache. Eine Mehrheit der von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Ökonomen erwartet, dass die Notenbank ihren Leitzins bis Ende Juni von derzeit 0,75 Prozent auf ein Prozent anheben wird.