Drohnenbauer Quantum Systems steuert auf Börsengang zu

Der deutsche Drohnenhersteller Quantum Systems bereitet sich einem Medienbericht zufolge auf einen Börsengang vor. Ein Debüt sei Anfang kommenden Jahres denkbar, schrieb das "Manager Magazin" unter Berufung auf Insider. Eine Marktkapitalisierung von 10 Mrd. Euro sei realistisch. Als Zwischenschritt wolle das Start-up zuvor weitere 400 bis 600 Mio. Euro bei Investoren einsammeln. Das Unternehmen wollte sich nicht zu diesen Themen äußern.
Quantum Systems gehört zu den wertvollsten deutschen Start-ups. Das Unternehmen bietet Aufklärungs- und Überwachungsdrohnen an, die mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert werden. Diese kommen unter anderem im Ukraine-Krieg zum Einsatz.
Im November hatte die Firma 180 Mio. Euro frisches Kapital eingesammelt und dabei eine Bewertung von 3 Mrd. Euro erreicht. Zu den Anteilseignern gehört die Beteiligungsgesellschaft Porsche SE.
