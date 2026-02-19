Drohnenbauer Quantum Systems steuert auf Börsengang zu

Quantum Systems gehört zu den wertvollsten deutschen Start-ups. Das Unternehmen bietet Aufklärungs- und Überwachungsdrohnen an, die mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert werden. Diese kommen unter anderem im Ukraine-Krieg zum Einsatz.

Im November hatte die Firma 180 Mio. Euro frisches Kapital eingesammelt und dabei eine Bewertung von 3 Mrd. Euro erreicht. Zu den Anteilseignern gehört die Beteiligungsgesellschaft Porsche SE.