Danone wächst stärker als erwartet

2025 legte der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 4,5 Prozent auf 27,4 Mrd. Euro zu. Der operative Gewinn aus dem wiederkehrenden Geschäft stieg um drei Prozent auf 3,7 Mrd. Euro. Unterm Strich sank der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 9,7 Prozent auf 1,8 Mrd. Euro, aufgrund Einmalkosten für Transformationsprozesse in Europa und Indonesien. Die Dividende soll dennoch um 4,7 Prozent auf 2,25 Euro je Aktie steigen.

Neuigkeiten gab es auch zu dem Anfang des Jahres bekannt gewordenen Rückruf von Babynahrung. Derzeit seien die finanziellen Folgen nicht wesentlich, teilte Danone mit. Die Franzosen mussten ebenso wie etwa Nestlé und andere Konkurrenten Babynahrung zurückrufen, nachdem darin der giftige Stoff Cereulid gefunden wurde. Nach Abschluss der Rückrufaktion will Danone die endgültigen Folgen bewerten.