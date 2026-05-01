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Japan: Industrie wuchs so schnell wie seit Jahren nicht

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Sorgen über Lieferverzögerungen und Preiserhöhungen befeuern Aufträge
 © AFP, RICHARD A. BROOKS, Apa
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Die japanische Industrie ist im April so stark gewachsen wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in Japan stieg auf 55,1 Punkte von 51,6 Zählern im März, teilte S&P Global am Freitag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mit. Werte über 50 signalisieren ein Wachstum.

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Demnach veranlassten Sorgen über künftige Lieferverzögerungen und Preiserhöhungen infolge des Nahost-Krieges die Kunden dazu, rasch neue Aufträge zu erteilen. Die Nachfrage nach KI-Technologien sei besonders hoch. Allerdings hätten sich die Lieferketten so stark verschlechtert wie seit 15 Jahren nicht mehr. Zudem zogen die Einkaufspreise kräftig an. Die Unsicherheit über den Nahost-Krieg und seine Auswirkungen auf die Weltwirtschaft dämpfte laut der Unternehmensumfrage die Geschäftsaussichten für die kommenden zwölf Monate.

HEKINAN - JAPAN: FOTO: APA/APA/AFP/RICHARD A. BROOKS

To go with AFP story US-Japan-tariff-trade-diplomacy-automobile, REPORTAGE by Hiroshi HIYAMA.

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