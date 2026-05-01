Japan: Industrie wuchs so schnell wie seit Jahren nicht

Demnach veranlassten Sorgen über künftige Lieferverzögerungen und Preiserhöhungen infolge des Nahost-Krieges die Kunden dazu, rasch neue Aufträge zu erteilen. Die Nachfrage nach KI-Technologien sei besonders hoch. Allerdings hätten sich die Lieferketten so stark verschlechtert wie seit 15 Jahren nicht mehr. Zudem zogen die Einkaufspreise kräftig an. Die Unsicherheit über den Nahost-Krieg und seine Auswirkungen auf die Weltwirtschaft dämpfte laut der Unternehmensumfrage die Geschäftsaussichten für die kommenden zwölf Monate.