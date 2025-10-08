Italien: Meloni will Banken zur Kasse bitten

Zur Finanzierung von Steuersenkungen denkt Rom daran, die "Übergewinne" der Banken von 130 Mrd. Euro in den vergangenen drei Jahren heranziehen. Die großen italienischen Banken - allen voran Intesa SanPaolo und Unicredit, gefolgt von Banco Ppm, Bper Banca und Monte dei Paschi - haben im ersten Halbjahr 2025 besonders positive Ergebnisse erzielt.

2022 lag die Börsenkapitalisierung aller fünf Großbanken bei 82 Mrd. Euro; heute erreichen Intesa und Unicredit allein jeweils rund 100 Mrd. Euro. Die Gewinne resultieren vor allem aus erhöhten Provisionen.

In Rom haben die hohen Halbjahresgewinne eine Debatte über eine Sondersteuer entfacht. Widerstand kommt vor allem von der Forza Italia um Außenminister Antonio Tajani. Finanzminister Giancarlo Giorgetti (Lega) will einen Kompromiss finden, der die Banken nicht übermäßig belastet. Die Mehreinnahmen sollen zur Senkung des Steuerdrucks bei der Einkommenssteuer beitragen.