"Die österreichische Wirtschaft findet langsam wieder auf einen Wachstumspfad, aber im Einzelhandel ist davon kaum etwas zu spüren", bilanzierte Will weiter. "Vor allem im NonFood-Handel fehlt weiterhin die Dynamik. Solange die Haushalte bei größeren Anschaffungen zurückhaltend bleiben, wird sich die Branche nur schwer aus dieser Konsumflaute befreien können." Während der Lebensmitteleinzelhandel laut Wifo-Studie in den ersten neun Monaten real um 1,3 Prozent zulegen konnte, verzeichnete der NonFood-Handel (ohne Tankstellen) lediglich ein Plus von 0,1 Prozent.

Auch die Stimmung unter den Händlern ist verhalten. So stieg der gesamtwirtschaftliche Wifo-Konjunkturklimaindex im Oktober auf plus 0,9 Punkte, im Einzelhandel verharrte der entsprechende Index hingegen mit minus 5,7 Punkten weiterhin unter der Nulllinie. Eine Besserung ist zudem nicht in Sicht. "Für die reale Wertschöpfung im Handel erwartet das Wifo 2026 mittlerweile überhaupt kein Wachstum mehr", heißt es in der Aussendung. Erst im kommenden Jahr soll die Handelswertschöpfung wieder um ein Prozent zulegen.