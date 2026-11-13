Die wiederkehrenden Umsätze erhöhten sich im ersten Halbjahr 2026/27 um 19,4 Prozent von 26,1 auf rund 31,2 Mio. Euro und machten damit rund 60,6 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um 34,7 Prozent auf knapp 15 Mio. Euro. Der Mitarbeitstand verringerte sich per Ende September leicht von 497 auf 493 Personen.

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit lag im Berichtszeitraum mit 7 Mio. Euro deutlich über den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 (0,8 Mio. Euro). Die liquiden Mittel erhöhten sich zum Stichtag 30. September 2026 auf 35,8 Mio. Euro (Vorjahr: 29,3 Mio. Euro).