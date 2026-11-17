Österreich zählt 2027 mit seiner Wachstumsrate neben Deutschland (1,0), Belgien (0,8), Italien (0,7) und Frankreich (0,6) erneut zu den Schlusslichtern. Die Kommission korrigiert ihre Erwartungen vom Frühling leicht hinauf: Damals hatte sie für 2026 für die EU ein BIP-Wachstum von 1,1 Prozent und für den Euroraum von 0,9 Prozent vorhergesagt. Für 2028 rechnet Brüssel nun mit Werten von 1,5 respektive 1,3 Prozent (Österreich: 1,1).

Die jährliche Inflationsrate in der EU wird hingegen deutlich höher als im Frühjahr prognostiziert, bevor sie 2028 auf 2,3 Prozent zurückgehen soll. Die Inflation im Euroraum dürfte einen ähnlichen Verlauf nehmen und heuer 3,2 sowie nächstes Jahr 3,1 Prozent erreichen, um dann 2028 auf 2,1 Prozent zu sinken. Im Frühling hatte Brüssel noch mit heuer 3,1 Prozent und mit 2,4 Prozent für 2027 gerechnet. Die Prognose sagt einen Höchststand zwischen Ende 2026 und Anfang 2027 mit über 4 Prozent voraus, bevor es wieder besser wird.

Als Gründe für die steigende Inflation nennt die Kommission etwa die steigenden Lebensmittelpreise: Diese dürften aufgrund höherer Energie- und Düngemittelkosten sowie durch Ernteausfälle infolge der extremen Dürre in weiten Teilen Europas, darunter auch in Österreich, im Sommer 2026 noch weiter steigen. Der Anstieg der Energiepreise soll sich im nächsten Jahr abschwächen, da die Kommission mit einem Rückgang der Treibstoffpreise rechnet, der den Anstieg der Strom- und Gaspreise mehr als ausgleiche.

Als Risiken nennt die Kommission die Entwicklung der anhaltenden Konflikte und deren Auswirkungen auf die globalen Energiemärkte. Anhaltende geopolitische und handelspolitische Spannungen, Belastungen an den Finanzmärkten sowie technologische und klimabezogene Risiken sorgten für Unsicherheit. Sich verschlechternde Haushaltslagen und steigende Verschuldungsquoten würden den haushaltspolitischen Spielraum der EU-Mitgliedstaaten einschränken. Künstliche Intelligenz (KI) bringe sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsrisiken.

Die österreichische Wirtschaft erhole sich allmählich, trotz der Herausforderungen durch die Energiemärkte und steigende Kreditkosten, heißt es im Österreich-Kapitel der Prognose. Nach einem vorübergehenden Rückgang im zweiten Quartal wird erwartet, dass sich das österreichische BIP-Wachstum in der zweiten Jahreshälfte 2026 wieder beleben wird. Die jüngsten Konjunkturindikatoren für die Industrie zeigen die höchsten Werte seit Jahren, so die Kommission. Haupttreiber dieser Dynamik sei die starke internationale Nachfrage nach Industriekomponenten, zum Teil durch den KI-Investitionsboom angeheizt. Dies stütze ein solides Exportwachstum und stärke zugleich die Importe. Das könnte aber nur von kurzer Dauer sein, sollte der globale Aufschwung an Schwung verlieren, wird gewarnt.

Wichtig für Österreich, das sich ja in einem EU-Defizitverfahren befindet, sind die Budgetdefizitwerte: Diese sollen von 4,1 Prozent des BIP im Jahr 2025 auf 4,0 Prozent im Jahr 2026 und auf 3,6 Prozent in den Jahren 2027 und 2028 sinken. Die EU-Kommission stellte Österreich vor dem Sommer ein positives Zeugnis im Defizitverfahren aus: Sie stellte fest, dass die Umsetzung der wichtigsten Maßnahmen der Reformen und Investitionen, die bis zum 30. April 2026 fällig waren, planmäßig verläuft.

Die EU hatte im Sommer 2025 ein Defizitverfahren gegen Österreich gestartet, weil Österreich mit seinem Budgetdefizit von 4,7 Prozent des BIP 2024 und den geplanten 4,5 Prozent für 2025 klar über der erlaubten Grenze von 3,0 Prozent der Wirtschaftsleistung der sogenannten Maastricht-Kriterien der EU lag. Die Kommission will laut Agenda am 24. November ihr Herbstpaket zum Europäischen Semester mit ihren wirtschafts- und haushaltspolitischen Empfehlungen an die EU-Staaten vorlegen.