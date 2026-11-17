Die Arbeitgeber verweisen wiederum auf die heterogene Struktur des Handels - vom kleinen Ein-Personen-Unternehmen bis hin zu den großen Lebensmittelketten - sowie die allgemeine Konsumflaute, die hohen Energie- und Lohnnebenkosten und die Konkurrenz durch internationale Onlineplattformen. Die Arbeitnehmer ihrerseits pochen auf Zahlen des gewerkschaftsnahen Momentum Instituts, wonach das Lohnniveau im Handel deutlich unter dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liege. Der mittlere Bruttostundenlohn von Angestellten betrage hier 19,04 Euro, während er in der Gesamtwirtschaft 23,09 Euro ausmache.

Den heutigen Verhandlungstag läutet die Gewerkschaft GPA mit einer Kundgebung vor der Wirtschaftskammer in Wien-Wieden um 10:15 Uhr ein. Mit leeren Regalen soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Beschäftigten den wirtschaftlichen Erfolg des Handels überhaupt erst möglich machen würden. Unter dem Motto "mehr Gehalt muss her, sonst bleiben die Regale leer" wird ein verbessertes Angebot von den Arbeitgebern eingefordert. Vor Ort wird es Redebeiträge des Verhandlungsteams sowie von GPA-Vorsitzender Barbara Teiber und Bundesgeschäftsführer Mario Ferrari geben, teilte die GPA im Vorfeld mit.

Vergangene Woche haben die Güterbeförderer ihre KV-Verhandlungen abgeschlossen. Die Löhne für die rund 50.000 Lkw-Lenkerinnen und Lkw-Lenker steigen zu Beginn des Jahres 2027 um 3,3 Prozent. Diese Woche gehen die Gespräche zum Bahn-KV weiter.