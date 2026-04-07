Implenia gewinnt 200-Millionen-Auftrag in Deutschland

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Der Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister Implenia hat einen neuen Großauftrag in Deutschland gewonnen. Der Baukonzern errichtet das neue Polizeipräsidium in der Stadt Münster in Nordrhein-Westfalen. Der Auftrag hat ein Volumen von mehr als 200 Millionen Euro. Der Hochbau beginne im Sommer dieses Jahres und werde voraussichtlich bis Oktober 2029 abgeschlossen sein, teilte Implenia am Dienstag mit.

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