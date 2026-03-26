Immobilienportal-Betreiber Scout24 zahlt 1,50 Euro Dividende

Scout24 schüttet grundsätzlich zwischen 30 und 50 Prozent des bereinigten Nettogewinns aus. Der Vorstand bekräftigte die Prognose für 2026: Der Umsatz soll um 16 bis 18 Prozent steigen, sechs bis sieben Prozentpunkte davon macht die jüngste Übernahme in Spanien aus. Die operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) werde durch den Zukauf aber nur noch bei bis zu 61 (62,5) Prozent liegen.