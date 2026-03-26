Immobilienportal-Betreiber Scout24 zahlt 1,50 Euro Dividende

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Der Betreiber der Immobilienanzeigen-Plattform Immoscout24 will seinen Aktionären für das abgelaufene Jahr 14 Prozent mehr Dividende zahlen. Vorgeschlagen werde eine Ausschüttung von 1,50 (2024: 1,32) Euro je Aktie, teilte Scout24 am Donnerstag in München mit. Das seien 43 Prozent des bereinigten Nettogewinns, der 2025 um 18 Prozent auf 250,2 Millionen Euro gestiegen war.
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Scout24 schüttet grundsätzlich zwischen 30 und 50 Prozent des bereinigten Nettogewinns aus. Der Vorstand bekräftigte die Prognose für 2026: Der Umsatz soll um 16 bis 18 Prozent steigen, sechs bis sieben Prozentpunkte davon macht die jüngste Übernahme in Spanien aus. Die operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) werde durch den Zukauf aber nur noch bei bis zu 61 (62,5) Prozent liegen.
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