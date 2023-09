Immobilienmarkt im ersten Halbjahr um über ein Fünftel eingebrochen

Der Immobilienmarkt in Österreich ist im ersten Halbjahr im Vergleich zur Vorjahresperiode stark geschrumpft. Gut ein Fünftel weniger Objekte wechselten den Besitzer. So wenige Immobilienverkäufe wurden zuletzt 2015 im Grundbuch registriert. Der Wert der Transaktionen fiel sogar fast um ein Viertel auf 16,6 Mrd. Euro, geht aus dem Remax-Immobilienspiegel für das erste Halbjahr hervor. Besonders die bei Familien beliebten Doppel- und Reihenhäuser seien stark rückläufig.

Immobilien mit Preisen zwischen 400.000 und 1 Million Euro seien vom Nachfragerückgang massiv betroffen, so Anton Nenning von Remax in einer Aussendung. Doppelhaushälften und Reihenhäuser würden als besonders finanzierungsabhängig gelten und hätten mit einem Rückgang um ein Drittel die höchsten Einbußen verzeichnet. Die Nachfrage nach Einfamilienhäusern und Villen sei nur um 16 bis 17 Prozent zurückgegangen. Gebäude am See seien sogar viel stärker nachgefragt als im Vorjahr, Waldstücke, Weingärten, Seegrundstücke oder Kleingärten seien von den Entwicklungen "völlig unbeeindruckt".

Im ersten Halbjahr 2023 wurden rund 58.000 Objekte verbüchert, um 16.000 weniger als vor einem Jahr. Alle Bundesländer verzeichneten ein Minus, in Wien und Niederösterreich fiel es mit jeweils über 3.000 zwar in absoluten Zahlen am stärksten aus, Salzburg und Vorarlberg waren aber mit Rückgängen von jeweils über 30 Prozent anteilsmäßig am stärksten betroffen. Die meisten Objekte wechselten in Niederösterreich den Besitzer oder die Besitzerin (knapp 12.000), die Steiermark hat Wien hauchdünn vom zweiten Rang verdrängt (jeweils rund 9.300). Das Burgenland hat den letzten Platz an Vorarlberg abgegeben.