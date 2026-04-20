Ifo: Industrie weniger zurückhaltend bei Investitionen

Die Unternehmen in Deutschland haben ihre Investitionspläne für das laufende Jahr nach oben angepasst. Die Investitionserwartungen sind im März auf plus 0,2 Punkte gestiegen, nach minus 3,1 Punkten im Dezember, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag mitteilte. Die verbesserte Auftragslage in der Industrie hat demnach die Stimmung etwas aufgehellt. Infolge des Iran-Krieges sind die Energiekosten allerdings stark gestiegen und auch die Unsicherheit bei den Firmen nahm zu.

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