IBM steigert Softwareumsatz wie erwartet

Insgesamt stiegen die Erlöse um 9 Prozent auf 15,9 Milliarden Dollar und entwickelten sich damit ebenfalls wie vorhergesagt. Der Gewinn legte unter dem Strich um 15 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar zu.

Im nachbörslichen Handel gerieten IBM-Aktien deutlich unter Druck. Zuletzt lag das Minus bei sieben Prozent.