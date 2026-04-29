Iberdrola profitiert von Netzgeschäft

Der spanische Energiekonzern Iberdrola ist etwas besser in das neue Jahr gestartet als erwartet. Der Umsatz ging im ersten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum zwar um 4,5 Prozent auf knapp 12,6 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg aber um 2,4 Prozent auf rund 4,1 Mrd. Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von einem starken Stromnetzgeschäft.
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Der bereinigte Nettogewinn erhöhte sich im ersten Quartal um 11,4 Prozent auf knapp 1,9 Mrd. Euro. Im laufenden Jahr will Iberdrola den bereinigten Überschuss um mehr als 8 Prozent steigern. Im vergangenen Jahr standen knapp 6,3 Mrd. Euro zu Buche. Bisher hatte der Energiekonzern eine Steigerung von rund 6 Prozent auf über 6,6 Mrd. Euro angepeilt.