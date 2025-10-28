Iberdrola hebt Jahresziele nach überraschend starkem Quartal an

Die erhöhte Prognose folgt als Schritt auf das überraschend starke dritte Quartal, in dem der bereinigte Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Drittel auf 1,74 Mrd. Euro stieg. Analysten hatten mit 1,4 Mrd. Euro gerechnet.

Der Umsatz in den drei Monaten lag gut 6 Prozent über dem des Vorjahres und erreichte rund 11 Mrd. Euro. Er verfehlte damit die Markterwartungen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg dank geringerer Kosten um 14 Prozent auf gut 4 Mrd. Euro und war damit wiederum besser als erwartet.