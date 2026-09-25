USA: Auftragseingang langlebiger Güter tritt auf der Stelle

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im August um 0,3 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet.

Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs stiegen um 1,6 Prozent. Hier hatten Experten ebenfalls mit einem Zuwachs um 0,6 Prozent gerechnet.