Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) übertraf von Juli bis September mit rund 407 Millionen Euro den Konsens von knapp 389 Millionen Euro um knapp fünf Prozent. Hauptgrund für die positive Entwicklung war der Verkauf der Anteile an der Medical Airport Service GmbH (MAS), der sich mit rund 24 Millionen Euro positiv auswirkte.

Fraport hielt die Hälfte der Anteile an dem Unternehmen, das Dienstleistungen in den Bereichen Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit und betriebliches Gesundheitsmanagement anbietet. Fraport hält unabhängig von dem Sondereffekt an seiner Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026 fest. Die vollständigen Zahlen zum dritten Quartal werden am 4. November veröffentlicht.