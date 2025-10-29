Höhere Gebühren lassen Gewinn bei Santander steigen

Santander ist die größte Bank der Eurozone und hat zudem ein starkes Geschäft in Lateinamerika. Allerdings bekam das Geldhaus dort zuletzt Wechselkursschwankungen zu spüren. So schrumpfte der Gewinn in Brasilien wegen der Abwertung des Real um 5,9 Prozent. Besser lief es dafür in den USA, wo Santander mit der Digitalbank Openbank vertreten ist. Hier schnellte der Gewinn um fast zwei Drittel in die Höhe.