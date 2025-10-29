Höhere Gebühren lassen Gewinn bei Santander steigen

©APA/APA/AFP/PAUL ELLIS
Die spanische Großbank Santander verdient dank höherer Gebühren so gut wie nie. Der Gewinn markierte im dritten Quartal nach Angaben vom Mittwoch mit 3,5 Mrd. Euro einen Rekordwert und lag zudem höher, als befragte Analysten erwartet hatten. Ein Plus bei den Gebühren sowie ein Anstieg der gesamten Einnahmen um 0,87 Prozent machten einen Rückgang im Kreditgeschäft mehr als wett. Dazu kommen geringere Provisionen.
von
Santander ist die größte Bank der Eurozone und hat zudem ein starkes Geschäft in Lateinamerika. Allerdings bekam das Geldhaus dort zuletzt Wechselkursschwankungen zu spüren. So schrumpfte der Gewinn in Brasilien wegen der Abwertung des Real um 5,9 Prozent. Besser lief es dafür in den USA, wo Santander mit der Digitalbank Openbank vertreten ist. Hier schnellte der Gewinn um fast zwei Drittel in die Höhe.