H&M punktete mit Mode und schnitt besser ab als erwartet

"Gegen Ende des Quartals haben unsere gut ankommenden Frühjahrskollektionen zu einem positiven Verkaufstrend beigetragen, der sich auch im März fortsetzte", sagte Vorstandschef Daniel Erver.

Für März stellte Erver ein währungsbereinigtes Umsatzplus von einem Prozent in Aussicht, nachdem die Erlöse im gesamten Berichtsquartal organisch noch um ein Prozent gesunken waren. Die Entwicklungen im Nahen Osten und deren Auswirkungen auf den Welthandel beobachte das Unternehmen genau. Dank einer flexiblen Lieferkette und eines geringen Anteils an Luftfracht sei man jedoch in der Lage, den Warenfluss an veränderte Bedingungen anzupassen. Die Märkte im Nahen Osten machten nur einen kleinen Teil des Gesamtumsatzes aus, hieß es weiter.