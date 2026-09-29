Heißer Sommer bescherte Hornbach glänzende Zahlen

Impulse seien von einer robusten Kundennachfrage insbesondere nach saisonalen Produkten wie Klimageräten und Artikeln zur Beschattung und Bewässerung ausgegangen. Hornbach konnte nach eigenen Angaben in Deutschland und anderen europäischen Ländern Marktanteile hinzugewinnen.

"Insbesondere unsere verlässliche Preispolitik, unser Sortiment sowie unsere digitalen Angebote sind wesentliche Erfolgsfaktoren", betonte der Chef von Hornbach Baumarkt, Erich Harsch. Für die Zukunft äußerte sich der Vorstand optimistisch und setzt auf Expansion. So sollen sechs Standorte des insolventen Rivalen Hellweg in Deutschland übernommen und im Frühjahr 2027 als Hornbach-Märkte neu eröffnet werden. Zudem seien bereits neue Märkte in der Slowakei und Österreich eröffnet worden. Ebenso sei im weiteren Jahresverlauf die Eröffnung eines weiteren Fachmarkts für Bodenbeläge in den Niederlanden geplant.

Trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten bestätigte der Konzern seine Prognose für das Gesamtjahr. Der Umsatz soll leicht über dem Vorjahreswert liegen und der bereinigte operative Gewinn in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.