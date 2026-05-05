Heidelberg Materials an Zukauf in Südafrika interessiert

Die Pläne befänden sich in einem frühen Stadium, und Heidelberg Materials müsse noch entscheiden, ob ein offizielles Angebot vorgelegt werde. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme nicht unmittelbar zu erreichen.

Mit dem Zukauf wolle der Baustoffkonzern seine Präsenz in Afrika erweitern, hieß es in dem Bericht. PPC wird an der Börse derzeit mit 9,4 Milliarden Rand (480,4 Mio. Euro) bewertet und ist vor allem in Südafrika, Simbabwe und Botswana aktiv. Das operative Ergebnis (EBITDA) des Unternehmens war im vergangenen Jahr um rund 28 Prozent gestiegen. PPC-Chef Matias Cardarelli wollte sich gegenüber "Bloomberg" zu dem möglichen Interesse aus Deutschland nicht äußern. Er erklärte jedoch, vor dem Hintergrund des starken Wachstums sei es nicht überraschend, wenn internationale Zementhersteller PPC zunehmend als attraktive Gelegenheit betrachteten.