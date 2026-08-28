Google passt im Streit mit EU-Kommission Richtlinien an

Zuvor hatten sich Verlage über bestimmte Richtlinien ("Site Reputation Abuse") Googles beschwert, da diese sie ihrer Auffassung nach bei Suchergebnissen systematisch benachteiligten und damit Werbeeinnahmen minderten. Damit verzerre Google den Wettbewerb.

Die EU-Kommission hatte eine Untersuchung auf Basis des Gesetzes für digitale Märkte (Digital Markets Act - DMA) eingeleitet. Bei Verstößen gegen den DMA drohen Unternehmen rein theoretisch Strafen von bis zu zehn Prozent ihres weltweiten Jahresumsatzes. Google hatte in der Vergangenheit die Praxis verteidigt.