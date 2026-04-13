Goldman Sachs verdiente im ersten Quartal mehr als gedacht

Am Finanzmarkt standen zunächst jedoch die negativen Überraschungen im Fokus: Im vorbörslichen US-Handel verlor die Goldman-Aktie rund dreieinhalb Prozent an Wert.

Dabei hatte Goldman in der Investmentbank im ersten Quartal fast anderthalbmal so hohe Gebühreneinnahmen erzielt wie im Vorjahreszeitraum. Im Handel mit Aktien legten die Erträge immerhin um mehr als ein Viertel zu. Dadurch wuchsen die gesamten Erträge der Bank um 14 Prozent auf 17,2 Milliarden Dollar und damit stärker als von Analysten erwartet.