Gewinne der Industrie Chinas steigen zu Jahresbeginn kräftig

Die Daten umfassen Unternehmen mit einem Jahresumsatz aus ihrem Hauptgeschäft von mindestens 20 Millionen Yuan (2,90 Millionen Dollar). Zu den Branchen mit dem stärksten Wachstum zählten Hersteller von Computern, Kommunikations- und Elektronikausrüstung mit einem Anstieg von 200 Prozent. In der Nichteisenmetallverarbeitung gab es ein Plus von 150 Prozent. Die Wirtschaft startete dank eines durch die Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) getriebenen Exportbooms, einer anziehenden Industrieproduktion sowie einer Erholung bei Einzelhandelsumsätzen und Investitionen robuster ins Jahr.

Allerdings trüben geopolitische Spannungen die Aussichten für den Export. Die US-israelischen Angriffe auf den Iran haben die globalen Handels- und Energiemärkte verunsichert. Die wirtschaftlichen Folgen der Krise dürften sich in den kommenden Monaten zeigen. Die Märkte blicken zudem auf die verschobene China-Reise von US-Präsident Donald Trump, um Hinweise auf die weltweite Wachstumsentwicklung zu erhalten.