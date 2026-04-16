Getränkekonzern PepsiCo verdiente mehr als erwartet

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Der US-Getränkekonzern PepsiCo hat zum Jahresstart positiv überrascht. Der bereinigte Gewinn je Aktie verbesserte sich im Vorjahresvergleich von 1,48 auf 1,61 Dollar (1,26 auf 1,37 Euro). Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Er sei "zufrieden" mit den Ergebnissen des ersten Quartals, sagte Chef Ramon Laguarta. Das internationale Geschäft zeige sich widerstandsfähig und in Nordamerika gebe es Fortschritte.

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