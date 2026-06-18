Siemens Energy prüft Abspaltung von großer Sparte - Kreise

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy lotet einem Magazinbericht zufolge eine Abspaltung der Sparte "Transformation of Industry" aus. Das "Manager Magazin" berichtete am Donnerstag unter Berufung auf ein internes Papier, dass Konzernstrategen zu dem Schluss gekommen seien, dass eine Trennung des Geschäfts mit rund 17.000 Mitarbeitern perspektivisch sowohl für die Einheit als auch für die Aktionäre ein Gewinn wäre.

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