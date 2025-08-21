Geschäft mit US-Bestandsimmobilien zieht im Juli etwas an

"Die leichte Verbesserung der Erschwinglichkeit von Wohnraum führt zu einem leichten Anstieg der Eigenheimverkäufe", erläuterte NAR-Chefökonom Lawrence Yun. Da von der US-Notenbank Fed im September allgemein eine Zinssenkung erwartet werde, könnten die Hypothekenzinsen Yun zufolge weiter sinken.

Der mittlere Eigenheimpreis stieg im vergangenen Monat binnen Jahresfrist um 0,2 Prozent auf 422.400 Dollar (362.544 Euro), fiel aber unter das Rekordniveau vom Juni. Es war zudem das geringste Wachstum seit Juni 2023.