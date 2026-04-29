GE Healthcare senkt wegen steigender Kosten Ergebnisprognose

Allerdings erwarte das Management, mehr als die Hälfte der inflationsbedingten Auswirkungen durch Preis- und Kostenmaßnahmen kompensieren zu können. GE Healthcare erwartet nun für 2026 ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 4,80 bis 5,00 US-Dollar (4,11 bis 4,28 Euro), das sind jeweils 15 Cent weniger als zuvor. Von Bloomberg befragte Analysten rechneten bisher mit 5,06 Dollar je Aktie. Am Umsatzausblick hält das Unternehmen fest und verwies auf eine anhaltend gesunde weltweite Nachfrage.

Die Aktie brach daraufhin vorbörslich um gut 10 Prozent ein. Für den Konkurrenten Siemens Healthineers ging es in diesem Sog um rund 3 Prozent runter, Philips gaben fast 4 Prozent nach. Die Niederländer legen ihre Zahlen am 6. Mai vor, Siemens Healthineers folgt einen Tag später.

Im ersten Quartal verfehlte GE Healthcare zudem die Ergebniserwartungen. So sank der den Aktionären zurechenbare Gewinn von 564 auf 389 Mio. Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sank um 2 Cent auf 0,99 Dollar - Analysten hatten mit einem Anstieg auf 1,06 Dollar gerechnet. Dagegen stieg der Umsatz um 7,4 Prozent auf 5,1 Mrd. Dollar. Das war etwas mehr als vom Markt erwartet.