Obwohl die Erträge aus dem Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen minimal zurückgingen, sprangen die gesamten Erträge von Goldman Sachs um fast ein Viertel auf nahezu 18,7 Mrd. Dollar nach oben. Auch hier hatten Experten im Schnitt mit deutlich weniger gerechnet.

Das Wachstum lag vor allem am Aktienhandel: Hier wuchsen die Erträge um mehr als 70 Prozent auf 6,4 Mrd. Dollar. Auch die Gebühren der Investmentbank und die Erträge im Fondsgeschäft und der Vermögensverwaltung legten zu.