Abo

Londoner Börse erwägt Angebot für Finanzdatenanbieter Octus

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Octus-Eigentümer Permira auch mit anderen möglichen Käufern im Gespräch
 © AFP, JUSTIN TALLIS, Apa
©AFP, JUSTIN TALLIS, Apa
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die London Stock Exchange Group (LSEG) erwägt Insidern zufolge ein Angebot für den US-Finanzdatenanbieter Octus. Der britische Konzern habe Gespräche mit Octus und dessen Eigentümer, dem Finanzinvestor Permira, geführt, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Permira habe auch mit anderen potenziellen Käufern aus der Branche gesprochen. Der Finanzinvestor hatte Octus im Vorjahr zum Verkauf gestellt.

von

LSEG und Permira lehnten eine Stellungnahme ab. Octus reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage. Das in New York ansässige Unternehmen liefert Banken und Investoren Informationen zu Kreditmärkten mit Schwerpunkt auf Firmen in finanziellen Schwierigkeiten.

Über die Autoren

Logo
trend. Newsletter

Die wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages

Jetzt anmelden!