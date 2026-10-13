© AFP, JUSTIN TALLIS, Apa home Aktuell Nachrichtenfeed

Die London Stock Exchange Group (LSEG) erwägt Insidern zufolge ein Angebot für den US-Finanzdatenanbieter Octus. Der britische Konzern habe Gespräche mit Octus und dessen Eigentümer, dem Finanzinvestor Permira, geführt, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Permira habe auch mit anderen potenziellen Käufern aus der Branche gesprochen. Der Finanzinvestor hatte Octus im Vorjahr zum Verkauf gestellt.

von APA Teilen