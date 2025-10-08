Freenet kauft Mobilezone Deutschland für 230 Millionen Euro

Die Übernahme sei eine strategisch wertvolle Ergänzung, erklärte Freenet-Chef Robin Harries. "Sie verstärkt unsere Präsenz im deutschen Mobilfunkmarkt und vertieft unsere Beziehungen zu den Netzbetreibern." Das Bundeskartellamt müsse der über Kredite finanzierten Transaktion noch zustimmen. Der Abschluss werde noch im vierten Quartal 2025 erwartet.

Die Schweizer Mobilezone will sich künftig auf den Heimatmarkt konzentrieren. Den Verkaufserlös will das Unternehmen zum Schuldenabbau und zur Expansion in der Schweiz nutzen. Ein mögliches Aktienrückkaufprogramm werde nach dem Vollzug der Transaktion geprüft, teilte Mobilezone mit.