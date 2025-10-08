Freenet kauft Mobilezone Deutschland für 230 Millionen Euro

©APA/APA/AFP/JOHN MACDOUGALL
Der Mobilfunkanbieter Freenet übernimmt das Deutschland-Geschäft der Schweizer Firma Mobilezone mit Marken wie Sparhandy oder Handystar für rund 230 Millionen Euro. Das teilten beide Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Mobilezone Deutschland erzielte den Angaben zufolge mit 300 Beschäftigten im vergangenen Jahr einen Umsatz von knapp 780 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 30 Millionen Euro.
Die Übernahme sei eine strategisch wertvolle Ergänzung, erklärte Freenet-Chef Robin Harries. "Sie verstärkt unsere Präsenz im deutschen Mobilfunkmarkt und vertieft unsere Beziehungen zu den Netzbetreibern." Das Bundeskartellamt müsse der über Kredite finanzierten Transaktion noch zustimmen. Der Abschluss werde noch im vierten Quartal 2025 erwartet.
Die Schweizer Mobilezone will sich künftig auf den Heimatmarkt konzentrieren. Den Verkaufserlös will das Unternehmen zum Schuldenabbau und zur Expansion in der Schweiz nutzen. Ein mögliches Aktienrückkaufprogramm werde nach dem Vollzug der Transaktion geprüft, teilte Mobilezone mit.