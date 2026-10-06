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Französische BPCE steigt bei spanischer Bank Sabadell ein

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Börsenwert der Beteiligung liegt bei rund 1,2 Milliarden
 © Boris Roessler, DPA, Apa
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Das französische Finanzinstitut BPCE hat sich mit 7 Prozent an der spanischen Bank Sabadell beteiligt. BPCE strebe eine langfristige Beteiligung sowie einen Sitz im Verwaltungsrat von Sabadell an, wolle die Beteiligung jedoch nicht über 9,9 Prozent ausbauen, teilten die beiden Geldhäuser am Dienstag mit. Der Anteil hat an der Börse einen Wert von rund 1,2 Milliarden Euro. Sabadell betonte, der Einstieg sei einvernehmlich erfolgt.

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Der Schritt dient nach Einschätzung von Analysten als Abwehrmaßnahme gegen mögliche feindliche Übernahmen. Sabadell hatte sich im vergangenen Jahr erfolgreich gegen einen Übernahmeversuch des größeren spanischen Konkurrenten BBVA gewehrt.

Die Transaktion erfolgt auch vor dem Hintergrund einer zunehmenden Konsolidierung im europäischen Bankensektor. Die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit nähert sich derzeit einer Übernahme der Commerzbank. Sabadell und das Genossenschaftsfinanzinstitut BPCE wollen zudem Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit prüfen, insbesondere im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking sowie bei Konsumentenkrediten, hieß es weiter. Entsprechende Gespräche sollen Anfang 2027 abgeschlossen werden. Sabadell ist gemessen am Marktwert die viertgrößte Bank Spaniens.

ILLUSTRATION - 13.02.2024, Hessen, Frankfurt/Main: Euro-Banknoten liegen auf einem Tisch. (zu dpa: «Knapp drei Viertel der Saarländer leben von eigenem Einkommen») Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++.

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