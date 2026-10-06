Der Schritt dient nach Einschätzung von Analysten als Abwehrmaßnahme gegen mögliche feindliche Übernahmen. Sabadell hatte sich im vergangenen Jahr erfolgreich gegen einen Übernahmeversuch des größeren spanischen Konkurrenten BBVA gewehrt.

Die Transaktion erfolgt auch vor dem Hintergrund einer zunehmenden Konsolidierung im europäischen Bankensektor. Die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit nähert sich derzeit einer Übernahme der Commerzbank. Sabadell und das Genossenschaftsfinanzinstitut BPCE wollen zudem Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit prüfen, insbesondere im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking sowie bei Konsumentenkrediten, hieß es weiter. Entsprechende Gespräche sollen Anfang 2027 abgeschlossen werden. Sabadell ist gemessen am Marktwert die viertgrößte Bank Spaniens.