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Frankreichs Industrieproduktion unerwartet weiter gesunken

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Zweiter Rückschlag in Folge
 © Barbara Gindl, Apa
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Die französische Industrieproduktion ist im August überraschend weiter gesunken. Die Produktion fiel saison- und kalenderbereinigt im Vergleich mit dem Vormonat um 0,3 Prozent, wie die nationale Statistikbehörde Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Die von Bloomberg erfassten Volkswirte hatten im Durchschnitt mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet.

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Zudem ging die Industrieproduktion im Juli noch stärker zurück als bisher angenommen. Der Rückgang im August lag vor allem an einer geringeren Produktion im Fahrzeugbau, von Kunststoffprodukten sowie von Wasser- und Wasseraufbereitung.

Der nun schon zweite Rückschlag in Folge ist kein gutes Zeichen für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone mit Blick auf das dritte Quartal, nachdem sie bereits im ersten Halbjahr an der Grenze zu einer Rezession kratzte.

Im Vergleich zum August 2025 stieg die Industrieproduktion zwar um 0,3 Prozent, blieb aber auch damit hinter der durchschnittlichen Expertenschätzung.

COURCHEVEL - FRANKREICH: FOTO: APA/BARBARA GINDL

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