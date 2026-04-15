Frankreich: Inflation etwas höher als zunächst ermittelt

Zunächst war für März ein Wert von 1,9 Prozent ermittelt worden. Analysten hatten in Schnitt mit einer Bestätigung dieses Wertes gerechnet. Im Februar war die französische Inflation noch bei 1,1 Prozent gelegen und im Jänner nur bei 0,4 Prozent. Im Vergleich zu anderen Ländern der Eurozone ist die Teuerung in Frankreich aber weiter eher moderat.

Wie das Statistikamt weiter mitteilte, stiegen die französischen Verbraucherpreise im März im Monatsvergleich um 1,1 Prozent. Dies entsprach wie erwartet dem Wert der ersten Schätzung.