Duftstoffhersteller Symrise wächst wieder aus eigener Kraft

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Nach einem trägen Jahresstart ist der deutsche Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise im zweiten Quartal aus eigener Kraft wieder gewachsen. Damit ergibt sich für das erste Halbjahr im Jahresvergleich ein organisches Umsatzplus, also ohne Wechselkurs- und Portfolioeffekte, von zwei Prozent auf rund 2,54 Mrd. Euro, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Vor allem wegen Belastungen durch Wechselkurseffekte ergibt sich nominal ein Minus von 0,6 Prozent.

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