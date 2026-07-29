Ferrari - Absatzziel für erstes Elektroauto wohl erreicht

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Der italienische Sportwagenbauer Ferrari hat einem Zeitungsbericht zufolge sein Jahresabsatzziel für sein erstes Elektroauto "Luce" bereits erreicht. Wie die "Financial Times" am Mittwoch unter Berufung auf Insider berichtete, war das Jahreskontingent von knapp 500 Fahrzeugen in weniger als zwei Monaten nach der Markteinführung im Mai ausgeschöpft. Vor allem in China sei die Nachfrage groß gewesen. Ferrari lehnte eine Stellungnahme ab.

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