Fed: Unsicherheit der Notenbanker bei Dezember-Zinssenkung

Während die meisten Teilnehmer den Schritt letztlich unterstützten, um den Arbeitsmarkt zu stabilisieren, äußerten andere, dass die Fortschritte auf dem Weg zum Inflationsziel von zwei Prozent ins Stocken geraten seien.

Die Fed hatte auf ihrer Sitzung am 9. und 10. Dezember den Leitzins um einen viertel Prozentpunkt auf eine Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent gesenkt. Es war die dritte Zinssenkung in Folge. Sechs Notenbanker sprachen sich jedoch gegen den Schritt aus, zwei von ihnen legten als stimmberechtigte Mitglieder ihr Veto ein. Die Uneinigkeit wurde auch durch den Mangel an Wirtschaftsdaten während des 43-tägigen "Government Shutdown" beeinflusst. Einige Mitglieder hätten es vorgezogen, vor einer Entscheidung auf neue Daten zu warten.

Die nächste Zinssitzung der Fed ist am 27. und 28. Jänner. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die Notenbank den Leitzins dann unverändert lässt.