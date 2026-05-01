Exxon Mobil verdient dank hoher Ölpreise mehr als erwartet

Damit wurden die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten um zwanzig Cent übertroffen. Der bereinigte Konzerngewinn fiel von 7,7 Mrd. Dollar (6,6 Mrd. Euro) im Vorjahreszeitraum auf ein Fünfjahrestief von 4,9 Mrd. Dollar. Dieser enthielt jedoch temporäre Belastungen aus Derivategeschäften, die Exxon nach eigenen Angaben in den kommenden Monaten wieder vollständig auflösen will. Die Exxon-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel nach den Geschäftszahlen um 0,7 Prozent zu.

Die Rivalen BP, Chevron und Totalenergies hatten die Gewinnerwartungen in dieser Woche ebenfalls übertroffen.