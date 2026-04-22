Eurozone: Verbrauchervertraue deutlich verschlechtert

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Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im April deutlich stärker eingetrübt als befürchtet. Ein Grund dürfte der Iran-Krieg sein, der zu höheren Ölpreisen und steigenden Inflationsgefahren führt. Der Indikator für das Konsumklima fiel um 4,2 Punkte auf minus 20,6 Punkte, wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte.

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