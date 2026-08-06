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Eurozone: Umsätze im Einzelhandel unerwartet gefallen

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Rückgang im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent
 © APA/TOBIAS STEINMAURER
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In der Eurozone sind die Einzelhandelsumsätze im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gefallen, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet. Im Mai waren die Umsätze noch um revidierte 0,4 Prozent gestiegen.

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Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im Juni um 0,7 Prozent. Hier war ein Zuwachs um 1,0 Prozent erwartet worden.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/TOBIAS STEINMAURER

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