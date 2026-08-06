Eurozone: Umsätze im Einzelhandel unerwartet gefallen

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In der Eurozone sind die Einzelhandelsumsätze im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gefallen, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet. Im Mai waren die Umsätze noch um revidierte 0,4 Prozent gestiegen.

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