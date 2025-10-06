Trend Logo
Abo

Eurozone: Umsätze im Einzelhandel legten wie erwartet leicht zu

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Im August plus 0,1 Prozent zum Vormonat
 © APA/APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN
©APA/APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone sind im August wie erwartet nur geringfügig gestiegen. Im Monatsvergleich kletterten die Umsätze um 0,1 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten dies erwartet.

von

Im Juli waren die Umsätze etwas weniger geschrumpft, als zunächst festgestellt. Das Statistikamt revidierte den Rückgang von minus 0,5 Prozent auf minus 0,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Einzelhandelsumsätze im August um 1,0 Prozent. Hier war ein Plus von 1,3 Prozent erwartet worden.

PARIS - FRANKREICH: FOTO: APA/APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN

Über die Autoren

Logo
trend. Abo jetzt €55 günstiger!
Jetzt abonnieren