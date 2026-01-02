Eurozone: Industriestimmung verschlechtert sich weiter

Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich weiter verschlechtert und den tiefsten Stand seit neun Monaten erreicht. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 48,8 Punkte, wie S&P in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit ist der Indexwert den zweiten Monat in Folge gesunken und erreichte den tiefsten Stand seit März.

von APA Teilen