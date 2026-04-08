Eurozone-Einzelhandelsumsätze sinken im Februar

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In der Eurozone sind die Einzelhandelsumsätze im Februar wie erwartet gesunken. Die Erlöse fielen im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten dies erwartet. Im Jänner hatten die Umsätze nach revidierten Zahlen stagniert. Zunächst war ein Rückgang um 0,1 Prozent ermittelt worden.

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