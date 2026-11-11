In einer Branchenbetrachtung waren Technologiewerte der stärkste Sektor. Die Infineon-Aktie kletterten um fast sieben Prozent in die Höhe. BE Semiconductor gewannen fünf Prozent. Im Techbereich sind die jüngsten Ängste vor einer strengeren Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI) wieder etwas verflogen. Zudem dämpfte der US-Cloudkonzern CoreWeave mit einem optimistischen Ausblick Zweifel am KI-Geschäft. Sorgen wegen der hohen Verschuldung des Unternehmens hatten zuletzt Bedenken hinsichtlich der hohen Kosten für die weltweiten KI-Ausbau und der Rentabilität hochkochen lassen, die den gesamten Sektor belastet hatten.

Die Aktien der Energiekonzerne E.ON und RWE haben unterschiedlich auf die Bekanntgabe ihrer jüngsten Geschäftsentwicklungen reagiert. Die E.ON-Papiere fielen am Vormittag um 1,7 Prozent und waren damit zweitschwächster Wert im DAX. Die RWE-Anteilsscheine gewannen zuletzt 1,1 Prozent.

E.ON hält an seinen Investitionsplänen fest, während Analysten im Vorfeld gemutmaßt hatten, dass der Stromnetzbetreiber sie nach oben schrauben könnte. In den ersten neun Monaten stagnierte das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) nahezu. Die Ergebniskennziffern hätten die Erwartungen erfüllt, kommentierte JPMorgan-Analyst Pavan Mahbubani in einer ersten Reaktion.

Bei RWE setzte sich das starke Abschneiden im Energiehandel im dritten Quartal fort und wird den Energiekonzern auch auf Jahressicht anschieben. In den ersten neun Monaten übertraf RWE die durchschnittlichen Markterwartungen. Als wesentliche Treiber wurden neben dem starken Handelsergebnis die Inbetriebnahme neuer Wind- und Solar-Anlagen sowie günstigere Windbedingungen in Europa genannt.

Aktien von Vestas sind unter Druck gekommen und büßten nach neuen Zahlen 8,6 Prozent ein. Die Analysten von Jefferies sprachen von einem durchwachsenen 3. Quartal des Windkraftanlagenbauers. Der unter den Erwartungen angesiedelte Umsatz sei durch schwächer als gedachte Auslieferungen verursacht worden. Die enttäuschende Marge sei unter anderem von der Kostenseite belastet worden. Der Auftragseingang bewege sich dagegen im Rahmen der Erwartungen.

Die zuletzt von den Sorgen um eine womöglich strengere KI-Regulierung in den USA mit nach unten gerissenen Papiere von Siemens Energy erholten sich um sieben Prozent. Gründe sind ein Aktienrückkaufprogramm und positiv aufgenommene Quartalszahlen.