Europas Leitbörsen starten überwiegend sehr wenig verändert

Wenig Bewegung erwartet
©APA/APA/AFP/LUDOVIC MARIN
Die europäischen Leitbörsen haben am Montag im Frühhandel wenig verändert notiert. Für den Euro-Stoxx-50 ging es in der Früh um knappe 0,02 Prozent abwärts auf 5.759,2 Punkte. Ähnlich unverändert notierte der deutsche DAX, der um 0,05 Prozent höher bei 24.300,2 Zählern notierte. Stärker ausgeschlagen hat der britische FTSE 100, mit einem Minus von 0,48 Prozent kam er auf 9.850 Einheiten.

Da große Investoren ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen haben, dürfte es in Summe wenig Bewegung geben. Bei einigen Einzelwerten könnte das aber anders aussehen, da gerade bei geringen Handelsvolumina insbesondere bei Aktien aus der zweiten und dritten Reihe auch mal größere Ausschläge möglich sind.

Aurubis-Aktien haben am Montag mit einem deutlichen Kursanstieg auf die weiter steigenden Kupferpreise reagiert. Mit einem Kursplus von zuletzt 2,4 Prozent auf 121,50 Euro gehören die Papiere des Kupferproduzenten zu den Top-Werten im MDAX.

Schlusslicht im Euro-Stoxx-50 waren AB InBev, die 2,1 Prozent einbüßten. Danach folgten Danone mit einem Minus von 1,5 Prozent. Die Nachricht, dass China eine Anti-Subventionsabgabe auf EU-Milchprodukte verhängte, dürfte die Papiere des französischen Lebensmittelherstellers Danone belasten.

Am anderen Ende des Eurozonen-Leitindex waren Infineon zu finden, die 2,1 Prozent zulegten. Siemens mit plus 1,2 Prozent sowie Adidas, die 1,1 Prozent höher notierten, zählten bereits zu den größten Gewinnern.

