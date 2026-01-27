Europas Leitbörsen notieren zu Mittag uneinheitlich

Der Euro-Stoxx-50 gewann bis Mittag 0,21 Prozent auf 5.970 Punkte. In Frankfurt gab der DAX um 0,09 Prozent auf 24.910 Zähler nach. Der Londoner FTSE-100 stieg um 0,53 Prozent auf 10.203 Einheiten. Mit dem Schweizer SMI ging es um 0,67 Prozent auf 13.231 Punkte nach oben.

Neben einer ganzen Reihe anstehender Zahlen von US-Schwergewichten dämpfte der bevorstehende Zinsentscheid der US-Notenbank das Handelsgeschehen. Der Leitzins dürfte sich dabei aus Sicht von Experten nicht ändern. "Eine weitere Zinssenkung wird es voraussichtlich erst unter einem neuen Fed-Chef geben, nachdem die vierjährige Amtszeit des amtierenden Fed-Vorsitzenden Jerome Powell im Mai endet", erwartet Volkswirt Felix Schmidt von der Berenberg Bank.

Stärkster Sektor waren die Banken. Der Branchenindex Stoxx 600 Banks erreichte den höchsten Stand seit 2008. Er setzte damit den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. Auch Versicherer waren gefragt und erholten sich so von ihrer jüngsten Schwäche.

Leichte Gewinne verzeichneten Roche. Der Schweizer Pharmakonzern hatte in Studien positive Ergebnisse mit einem Mittel gegen starkes Übergewicht (Adipositas) erzielt.

Der Einstieg des chinesischen Sportartikelkonzerns Anta bei Puma trieb die Aktien des Sportartikelherstellers zunächst um bis zu 21 Prozent in die Höhe. Danach bröckelte der Gewinn wieder ab auf zuletzt 8,0 Prozent. Der chinesische Konzern Anta, zu dem Marken wie Atomic, Fila, Jack Wolfskin, Salomon oder Wilson gehören, übernimmt den 29-prozentigen Anteil von der französischen Milliardärsfamilie Pinault für insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro oder 35 Euro je Puma-Aktie. Der Preis liegt damit fast 62 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag. Anta zahle für den Anteil eine eindrucksvolle Prämie, kommentierte Jefferies-Analyst James Grzinic.

Gegensätzliche Impulse gab es unter den Industriewerten. Aktien von Alstom verloren 3,3 Prozent. Kepler-Branchenexperte William Mackie hatte sie bei einem reduzierten Kursziel von 25 Euro auf "Reduce" abgestuft. Dagegen legten ABB um 1,4 Prozent zu. Kepler Cheuvreux hatte den Wert auf "Buy" angehoben.