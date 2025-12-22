Trend Logo
Abo

Europas Leitbörsen notieren zu Mittag etwas niedriger

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Wenig Bewegung erwartet
 © APA/APA/AFP/LUDOVIC MARIN
©APA/APA/AFP/LUDOVIC MARIN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die europäischen Leitbörsen haben am Montag zu Mittag etwas niedriger notiert. Für den Euro-Stoxx-50 ging es bis zuletzt um leichte 0,16 Prozent abwärts auf 5.751,1 Punkte. Noch knapper fiel das Minus beim deutschen DAX aus, der 0,06 Prozent auf 24.273,1 Zähler einbüßte. Stärker ausgeschlagen hat der britische FTSE 100, der mit minus 0,47 Prozent bei 9.851,3 Einheiten stand.

von

Da große Investoren ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen haben, dürfte es in Summe wenig Bewegung geben. Bei einigen Einzelwerten könnte das aber anders aussehen, da gerade bei geringen Handelsvolumina insbesondere bei Aktien aus der zweiten und dritten Reihe auch mal größere Ausschläge möglich sind.

Aurubis-Aktien haben am Montag mit einem Kursanstieg auf die weiter steigenden Kupferpreise reagiert. Mit einem Kursplus von zuletzt 1,9 Prozent gehörten die Papiere des Kupferproduzenten zu den Top-Werten im MDAX.

Schwächster Sektor waren die Nahrungsmittel- und Getränkehersteller. Im Euro-Stoxx-50 lagen AB Inbev mit minus 2,9 Prozent hinten. Zudem verloren Danone 1,3 Prozent und Nestle 1,3 Prozent. Hier belastete die Nachricht, dass China vorläufig Anti-Subventionsabgaben auf EU-Milchprodukte verhängte.

Am anderen Ende des Eurozonen-Leitindex waren Infineon zu finden, die zwei Prozent zulegten. Am Freitag hatten einige Halbleiteraktien an der US-Technologiebörse Nasdaq stark vorgelegt: Micron und Lam Research waren auf Rekordhöhen geklettert, während sich AMD von ihrem jüngsten Verlust erholt hatten.

Adidas und Inditex, die jeweils um 0,8 Prozent zulegten, zählten bereits zu den größten Gewinnern im Eurozonen-Leitindex.

Über die Autoren

Logo