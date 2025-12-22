Europas Leitbörsen notieren zu Mittag etwas niedriger

Da große Investoren ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen haben, dürfte es in Summe wenig Bewegung geben. Bei einigen Einzelwerten könnte das aber anders aussehen, da gerade bei geringen Handelsvolumina insbesondere bei Aktien aus der zweiten und dritten Reihe auch mal größere Ausschläge möglich sind.

Aurubis-Aktien haben am Montag mit einem Kursanstieg auf die weiter steigenden Kupferpreise reagiert. Mit einem Kursplus von zuletzt 1,9 Prozent gehörten die Papiere des Kupferproduzenten zu den Top-Werten im MDAX.

Schwächster Sektor waren die Nahrungsmittel- und Getränkehersteller. Im Euro-Stoxx-50 lagen AB Inbev mit minus 2,9 Prozent hinten. Zudem verloren Danone 1,3 Prozent und Nestle 1,3 Prozent. Hier belastete die Nachricht, dass China vorläufig Anti-Subventionsabgaben auf EU-Milchprodukte verhängte.

Am anderen Ende des Eurozonen-Leitindex waren Infineon zu finden, die zwei Prozent zulegten. Am Freitag hatten einige Halbleiteraktien an der US-Technologiebörse Nasdaq stark vorgelegt: Micron und Lam Research waren auf Rekordhöhen geklettert, während sich AMD von ihrem jüngsten Verlust erholt hatten.

Adidas und Inditex, die jeweils um 0,8 Prozent zulegten, zählten bereits zu den größten Gewinnern im Eurozonen-Leitindex.